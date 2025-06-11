Galeri Soyut Çankaya, 11 Haziran Çarşamba günü iki yeni sergiyle sanatseverleri ağırlıyor.

A Salonu’nda Tezcan Karakuş Candan’ın “Unutulmaz Bir Hafıza Mekânı: Atatürk Orman Çiftliği” başlıklı sergisi yer alırken, B Salonu’nda ise 19. ve 20. yüzyıl Avrupalı ressamlarının eserlerinden oluşan özel bir koleksiyon seçkisi izleyiciyle buluşuyor.

Sanatçı, mimar ve yazar kimliğiyle öne çıkan Tezcan Karakuş Candan, bu sergisinde Cumhuriyet’in simgesel alanlarından Atatürk Orman Çiftliği’ni hem toplumsal hem de kişisel hafızadaki yeriyle ele alıyor. Yüz yılı aşkın geçmişiyle AOÇ’nin tarihini, dönüşümünü ve direnişini tuvale yansıtan Candan, bu özgün mekânı şiirsel imgelerle ve çağdaş bir anlatımla yeniden yorumluyor.