Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), son yıllarda Türk vatandaşlarının sıkça tercih ettiği tatil ve yatırım rotaları arasında yer alırken, kısa süreli bir tatil yapan birçok kişi, Kıbrıs’ın Türkiye’den sanıldığı kadar farklı olmadığını ifade ediyor.

Ev ve Kira Fiyatları Türkiye ile Yarışıyor!

Ziyaretçilerin aktardığına göre, özellikle ev ve kira fiyatları Türkiye’deki büyük şehirlerle neredeyse aynı seviyede. Beklenenin aksine, konut sahibi olmanın Kıbrıs’ta daha kolay olmadığı belirtiliyor. Market alışverişi ve yeme-içme giderleri de Türkiye ile benzerlik gösteriyor.

Araç Fiyatları Uygun, Toplu Taşıma Yetersiz!

Bununla birlikte, KKTC’de araç fiyatlarının Türkiye’ye kıyasla çok daha uygun olması öne çıkan avantajlardan biri. Uygun fiyatlı araçlar sayesinde adada araç sahipliği oldukça yaygın. Bu durum, toplu taşıma sistemlerinin gelişmemiş olması nedeniyle bir dezavantaja dönüşüyor. Otobüs seferlerinin yetersiz olduğu Kıbrıs’ta, kişisel araç kullanımı neredeyse zorunlu hale gelmiş durumda.

Alkolde Vergi Yok, Fiyatlar Cazip!

Alkol fiyatlarında ise ciddi bir avantaj söz konusu. Türkiye’deki yüksek vergi oranlarına kıyasla Kıbrıs’ta alkol ürünleri oldukça ucuz. Bu durum, özellikle kısa süreli tatillerde bütçe açısından cazip bulunuyor. Genel değerlendirmelere göre, Kıbrıs sunduğu bazı avantajlara rağmen, yaşam koşulları açısından Türkiye’nin sahil şehirleriyle büyük ölçüde benzerlik taşıyor.