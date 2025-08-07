Kopa Trophy, Fransa merkezli France Football dergisi tarafından verilen ve 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya layık görülen bir ödül olarak biliniyor. Bu prestijli ödül, Ballon d'Or organizasyonu dahilinde her yıl düzenli olarak veriliyor.

Kenan Yıldız, Juventus Performansıyla Dikkat Çekti

2024-25 sezonunda Juventus formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız, hem Serie A'daki çıkışı hem de A Milli Takım'daki etkili performansıyla dünya futbolunun radarına girmeyi başardı. Genç yıldızın Kopa Trophy için aday gösterilmesi, Türk futbolu adına da büyük bir gurur kaynağı oldu.

Kopa Trophy Adayları Arasında Kenan Yıldız da Var

France Football tarafından açıklanan Kopa Trophy 2025 aday listesinde Avrupa’nın birçok genç yıldızı yer alıyor. Kenan Yıldız’ın bu listeye girmesi, hem Juventus hem de Türk futbolu açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:

Oyuncu Yaş Ülke Kulüp Kenan Yıldız 20 Türkiye Juventus Lamine Yamal 18 İspanya Barcelona Desire Doue 20 Fransa PSG Myles Lewis-Skelly 18 İngiltere Arsenal Rodrigo Mora 18 Portekiz Porto Joao Neves 20 Portekiz PSG Ayyoub Bouaddi 17 Fransa Lille Estevao 18 Brezilya Chelsea Dean Huijsen 20 İspanya Real Madrid Pau Cubarsi 18 İspanya Barcelona