Kopa Trophy, Fransa merkezli France Football dergisi tarafından verilen ve 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya layık görülen bir ödül olarak biliniyor. Bu prestijli ödül, Ballon d'Or organizasyonu dahilinde her yıl düzenli olarak veriliyor.
Kenan Yıldız, Juventus Performansıyla Dikkat Çekti
2024-25 sezonunda Juventus formasıyla gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız, hem Serie A'daki çıkışı hem de A Milli Takım'daki etkili performansıyla dünya futbolunun radarına girmeyi başardı. Genç yıldızın Kopa Trophy için aday gösterilmesi, Türk futbolu adına da büyük bir gurur kaynağı oldu.
Kopa Trophy Adayları Arasında Kenan Yıldız da Var
France Football tarafından açıklanan Kopa Trophy 2025 aday listesinde Avrupa’nın birçok genç yıldızı yer alıyor. Kenan Yıldız’ın bu listeye girmesi, hem Juventus hem de Türk futbolu açısından önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.
Kopa Trophy ödülüne aday 10 isim şu şekilde:
|Oyuncu
|Yaş
|Ülke
|Kulüp
|Kenan Yıldız
|20
|Türkiye
|Juventus
|Lamine Yamal
|18
|İspanya
|Barcelona
|Desire Doue
|20
|Fransa
|PSG
|Myles Lewis-Skelly
|18
|İngiltere
|Arsenal
|Rodrigo Mora
|18
|Portekiz
|Porto
|Joao Neves
|20
|Portekiz
|PSG
|Ayyoub Bouaddi
|17
|Fransa
|Lille
|Estevao
|18
|Brezilya
|Chelsea
|Dean Huijsen
|20
|İspanya
|Real Madrid
|Pau Cubarsi
|18
|İspanya
|Barcelona