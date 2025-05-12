Çalışma hayatının en önemli alanlarından biri olan İş Sağlığı ve Güvenliği konusu, ülkemizde 1987 yılından bu yana her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında "İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" olarak kutlanmaktadır.

1985 yılında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş., General Electric (GE), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) ve Türk Hava Kurumu (THK) işbirliğinde kurulmuş olan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., (TEI) bu yıl 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası'nın kutlandığını duyurdu.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nden (TEI) yapılan açıklamada, kutlama kapsamında sürdürülen etkinliklerin, TEI Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk ile Genel Müdür Prof. Dr. Mahmut F. Akşit'in İş Sağlığı ve Güvenliği'nin (İSG) önemine dair konuşmalarıyla başladığı belirtildi.

"İş sağlığı ve güvenliğinde güçlüyüz, milli havacılıkta öncüyüz"

"İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası" kapsamında; TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) çalışanları arasında yarışmalar düzenlendi ve bu yıla ilişkin sloganın belirlenmesi için düzenlenen yarışmayla, 2025 yılı boyunca kullanılacak slogan belirlendi. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) tarafından bu yıl belirlenen slogan: "İş sağlığı ve güvenliğinde güçlüyüz, milli havacılıkta öncüyüz". Etkinlikler kapsamında; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kurallarını hatırlatmaya yönelik bilgi yarışmaları ve İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) buton yarışması gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ekipleri tarafından okul ziyaretleri ve tatbikatlar gerçekleştirildi

Bu yıl düzenlenen kutlamalar TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) sosyal tesis bölgesinde yoğunlaştı. Sosyal tesis bölgesinde kurulan mobil istasyonda Türk Kızılayı tarafından kan bağışı alındı. Sertifikalı ilk yardım eğitimi hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığı alanda kurulan stantlarda kişisel koruyucu donanım ürünlerinin tanıtımı yapıldı. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) İş Sağlığı ve Güvenliği ekipleri tarafından sürdürülen faaliyetler sosyal tesis alanında yapılan etkinliklerle de sınırlı kalmadı. Ekipler tarafından sürdürülen sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında Reşat Benli İlkokulu'na ziyaret düzenlenerek sanal ortamda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uygulamaları tanıtıldı ve Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nde yangın tatbikatı yapıldı.