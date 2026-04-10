Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde yapılan denetimlerde, 2 kadının bir engelli çocuğu kullanarak dilencilik yaptığını belirledi. Suçüstü yakalanan 2 kadının İzmit'ten dilencilik yapmak için kente geldiği anlaşıldı. Kontrolde, kadınların üzerlerinde 19 bin 600 lira ele geçirildi. Yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikte kullanılan kap üzerinden çıkan paralar, tutanak altına alınarak kamuya aktarıldı. (DHA)

