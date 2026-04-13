Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

71 Evler Mahallesi Coşanaynalar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Lökçü'den (32) bir süredir haber alamayan yakınları evine gitti.

Anahtarla eve giren yakınları, Lökçü'yü hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lökçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede Lökçü'nün ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatılırken, Lökçü'nün kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.