11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan’da meydana gelen uçak kazasında 20 kahraman askerimiz şehit oldu. Olay, Türkiye’yi derin bir yasa boğarken, şehitlerimizin aileleri büyük bir üzüntü yaşadı. 13 Kasım’da şehitlerimizin naaşları Türkiye’ye getirildi ve 14 Kasım (bugün), memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek.

Kazanın Nedenine İlişkin Soruşturma Sürüyor!

Uçağın düşme nedenine ilişkin resmi soruşturma devam ediyor. İlk bilgiler, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini gösteriyor. Yetkililer, uçağın bakım kayıtlarını, kara kutu verilerini ve hava koşullarını detaylı şekilde inceliyor. Olası bir pilotaj hatası ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.

Yas ve Taziye Mesajları!

Milli Savunma Bakanlığı, şehit askerlerin ailelerine her türlü desteğin sağlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Evlatlarımız vatan için canlarını feda ettiler. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Sosyal medya ve resmi kanallarda, vatandaşlar şehitlerimiz için başsağlığı mesajları paylaşıyor.

Naaşlar Türkiye’ye Getirildi!

Şehitlerimizin naaşları dün Türkiye’ye getirildi ve güvenlik önlemleri eşliğinde ailelerine teslim edildi. Bugün, memleketlerinde düzenlenecek törenlerle askerlerimiz son yolculuklarına uğurlanacak. Törenlere devlet erkanı ve vatandaşlar katılım gösterecek.

Şehit olan askerlerimizin isimleri şu şekilde;

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız