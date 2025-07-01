Türk Telekom, yeni mobil abonelerine özel esnek limitli finansman fırsatı ile 5G teknolojisiyle uyumlu akıllı telefonları avantajlı ödeme koşullarıyla sunan yeni bir kampanayı hayata geçirdi. Kampanya kapsamında cihazlara faturaya ek 12 ay taksitle sahip olunabiliyor.

Esnek Limitli Finansman Seçeneğiyle 5G Telefonlara Ulaşmak Kolaylaştı

Yeni mobil müşteriler için özel olarak hazırlanan kampanya, 5G uyumlu cihazları da kapsayan geniş bir ürün yelpazesini içeriyor. Esnek limitli finansman modeliyle sunulan bu fırsat, kullanıcıların bütçelerine uygun ödeme planlarıyla son teknoloji akıllı telefonlara ulaşmalarına imkan sağlıyor.

“Teknolojiyi Ulaşılabilir Kılmak İçin Çalışıyoruz”

Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Osman Çolak kampanyaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çolak, “Amacımız, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak. Yeni mobil abonelerimize sunduğumuz bu kampanya ile hem bugünün hem de geleceğin teknolojik ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 5G uyumlu cihazlara avantajlı koşullarla ulaşmak artık çok daha kolay” ifadelerini kullandı.



