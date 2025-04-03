ABD Başkanı Donald Trump yeni vergi tarifelerini açıkladı. Trump ABD’ye zarar veren ticaret duvarlarını yıkacaklarını belirterek "ABD'nin altın çağı geri geliyor. Bugün ekonomik bağımsızlığımızı ilan edeceğiz. Çin, ABD'ye yüzde 67 vergi uyguluyor. Biz yüzde 34 vergi uygulayacağız. Avrupa Birliği, zor bir rakip. Bizi soydular. Biz de yüzde 20 vergi getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi açıkladı. Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Trump konuşmasında, ithal otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacaklarını hatırlattı.

AB, ABD TARİFELERİNE KARŞI ÖNLEM HAZIRLIYOR

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin karşılıklı tarifeleri duyurmasının ardından, AB-Orta Asya Zirvesi için bulunduğu Semerkant'ta açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın AB de dahil bütün ülkelere yönelik duyurduğu tarifelerin dünya ekonomisine büyük bir darbe olduğunu vurgulayan von der Leyen, endişe duyduklarını kaydetti. Von der Leyen, transatlantik ticarette engelleri kaldırmak için ABD ile müzakere etmeye her zaman hazır olduklarını anımsatarak, "Aynı zamanda, karşılık vermeye de hazırız. Çelik üzerindeki tarifelere yanıt olarak ilk karşı önlem paketini zaten tamamlıyoruz. Şimdi, müzakereler başarısız olursa çıkarlarımızı ve işletmelerimizi korumak için daha fazla karşı önlem almaya hazırlanıyoruz" dedi.