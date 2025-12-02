Haftanın kapanış maçında Adana Demirspor ile Atakaş Hatayspor, 3-3 berabere kaldı.

Atko Grup Pendikspor, konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Ligin 15. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar

Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor: 2-1

Atko Grup Pendikspor-Manisa FK: 2-0

Erzurumspor FK-İstanbulspor: 4-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-2

İmaj Altyapı Vanspor-Serikspor: 0-1

Sakaryaspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-1

Özbelsan Sivasspor-Boluspor: 1-0

SMS Grup Sarıyer-Bandırmaspor: 1-0

Sipay Bodrum FK-Arca Çorum FK: 4-0

Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: 3-3

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ATKO GRUP PENDİKSPOR 15 9 5 1 29 9 20 32
2.SİPAY BODRUM FK 15 9 3 3 36 13 23 30
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 9 2 4 33 21 12 29
4.ESENLER EROKSPOR 15 8 4 3 35 17 18 28
5.ERZURUMSPOR FK 15 6 8 1 28 13 15 26
6.ARCA ÇORUM FK 15 7 4 4 23 18 5 25
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 15 7 4 4 23 21 2 25
8.SERİKSPOR 15 7 4 4 20 20 0 25
9.BANDIRMASPOR 15 6 5 4 18 14 4 23
10.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 15 5 6 4 19 16 3 21
11.BOLUSPOR 15 5 5 5 23 17 6 20
12.ÖZBELSAN SİVASSPOR 15 5 5 5 19 15 4 20
13.SAKARYASPOR 15 5 4 6 27 30 -3 19
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 15 4 6 5 22 18 4 18
15.İSTANBULSPOR 15 2 9 4 15 24 -9 15
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 15 4 3 8 10 22 -12 15
17.SMS GRUP SARIYER 15 4 2 9 13 22 -9 14
18.MANİSA FK 15 3 4 8 21 28 -7 13
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 15 0 5 10 15 39 -24 5
20.ADANA DEMİRSPOR 15 0 2 13 11 63 -52 -22

NOT: Adana Demirspor'a 24 puan silme cezası verildi.

- 16. hafta

6 Aralık Cumartesi:

13.30 Serikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Esenler Erokspor-Sakaryaspor (Esenler Erokspor)

7 Aralık Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Adana Demirspor (Iğdır Şehir)

13.30 Boluspor-Erzurumspor FK (Bolu Atatürk)

16.00 Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Manisa 19 Mayıs)

19.00 İstanbulspor-Özbelsan Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

8 Aralık Pazartesi:

14.30 Atakaş Hatayspor-SMS Grup Sarıyer (Stat açıklanmadı)

14.30 Bandırmaspor-Sipay Bodrum FK (Bandırma 17 Eylül)

20.00 Arca Çorum FK-Atko Grup Pendikspor (Çorum Şehir)

Kaynak: AA