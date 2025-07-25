TKYB, 2025 yılının ilk yarısına ait mali verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre:

Aktif büyüklüğü : 185 milyar TL ( %28,6 artış )

Kredi hacmi : 109,3 milyar TL ( %19 artış ) Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı İçeriği Görüntüle

Takipteki kredi oranı : %0,60

Ortalama özkaynak kârlılığı : %36

Net kâr: 4 milyar TL (%47 artış)

Deprem Bölgesine Uluslararası Kaynakla Destek

Genel Müdür İbrahim Öztop, bankanın uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliğini sürdürdüğünü belirtti. TKYB, Dünya Bankası ile 500 milyon dolarlık yeni bir kredi anlaşmasına imza attı. Bu kaynak, 11 deprem ili ve komşu 7 ildeki işletmelerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması ve istihdamın artırılması amacıyla kullanılacak.

Yatırım Bankacılığı Faaliyetleriyle Stratejik Katkı

2025’in ilk yarısında yatırım bankacılığı faaliyetlerini güçlendiren TKYB:

15 özel sektör projesinde finansal danışmanlık üstlendi.

Kalamış Yat Limanı işletme hakkı devri tamamlandı.

Enerji ve liman projelerinde çalışmalar sürüyor.

Teknoloji, start-up, gıda ve e-ticaret sektörlerinde stratejik ortaklık süreçlerine katkı sundu.

Ayrıca, Kalyon Güneş Teknolojileri’nin 3,26 milyar TL’lik halka arzında lider kurum olarak görev aldı. Tarım teknolojileri firması Tarfin Tarım A.Ş. için toplam 400 milyon TL tutarında iki sukuk ihracı başarıyla gerçekleştirildi.

Girişimcilik Ekosistemine 59 Milyon Dolar Destek

2025 yılı ilk yarısı itibarıyla Türkiye Kalkınma Fonu aracılığıyla:

37 doğrudan yatırım için : 26,2 milyon $

7 fon yatırımı için : 23,4 milyon $

355 TÜBİTAK BiGG girişimi için: 9,7 milyon $

olmak üzere toplamda 59 milyon doların üzerinde kaynak girişimcilik ekosistemine aktarıldı.

Sürdürülebilirlik Odaklı Kredi Portföyü %96’ya Ulaştı

Genel Müdür Öztop, sürdürülebilirlik temalı kredilerin, toplam kredi portföyünün %96’sını oluşturduğunu belirtti. Banka kaynaklarının:

%61’i yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönlendirildi.

Türkiye’deki yenilenebilir enerji projelerinin %7’si TKYB tarafından finanse edildi.

Bu projeler sayesinde 4,2 milyon ton CO₂ salımı azaltıldı.

2025 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarımız açıklandı.



Güçlü performans seyrini yılın ikinci çeyreğinde de koruyan Bankamızın aktifleri 180 milyar TL’ye, net kârı ise 4 milyar TL’ye yükseldi. pic.twitter.com/Mcduccyci0 — Kalkınma Yatırım Bankası (@kalkinmayatirim) July 24, 2025