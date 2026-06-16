Ben şu düşünceyi hiç anlamıyorum “Temiz ve ahlaklı insanlar siyaset yapmamalı.” bu çok tehlikeli ve şuursuzca söylenmiş bir söz veya kastettiği anlamın dışına taşmış, izahta yeterli olamamış gibi geliyor. Bu düşünce ve söz günümüz Türkiyesinde siyasi ve ekonomik olarak geldiğimiz çirkin noktanın işaret fişeği gibi görünüyor.

"Temiz insanlar siyaset yapmaz veya yapmamalı" vatanperverlerin asla tahammül edemeyecekleri bir sözdür diye teselli bulmak istiyorum. Böyle düşünenler ey sizler; o halde kardeşim, şikâyet ettiğimiz yalancı, dolandırıcı, çıkarcı, rüşvetçi, memleketi üç kuruşa satan, yanındaki arkadaşını satan, ideali olmayan, varsa da bu ideal kendi çıkarı olan insanlar siyaset yapsın öyle mi? işte yaptığımız en bariz yanlış bu. Böyle düşünmek memleketi yokuş aşağıya götürmek demektir. Memleketi yıkmak isteyen düşmanın yapmak istediğini böyle insanlara fırsat vererek kendi elimizle yapmaktayız.

Tam tersi; doğru ve iyi insanlar, ideali olanlar bu memleketin çıkarlarını kendi çıkarlarından önce tutanlar, siyaset yapmalılar. Böyle insanların siyaset yapması demek memleketi düzgün insanlar yönetecek demektir.

Bu kadar ağır şartlara, darbeler, oyun ve hilelere karşı bizim memleketimiz şükür ki, ayaktadır. Bunun bir tek sebebi vardır, köklü bir millet devlet geleneğimiz vardır ve o devlet ve millet olma bilincine çok şey takılıyor. Ne kadar çok uğraşılsa da bu milletin genlerinde olan devlet ve millet ahlakı, zarar görse de tamamen yıkılıp yok olmuyor.

Şimdi benim demem o ki; iyi insanlar, ahlaklı insanlar, düzgün ve liyakatli insanlar siyaset yapsınlar. Devleti yönetmeye aday, hükümet olmayı hedeflesinler. Art niyetli ve kasıtlı bir algı yıkılmalı, "Düzgün insanlar siyaset yapmaz" bu görüş atom bombası kadar tehlikelidir. Düzgün ve ahlaklı insanlar lütfen siyaset sahnesine.

Benim bir tezim var; iyiler ve iyi insanlar birbirini tanımalıdırlar, o zaman ne kadar çok olduklarını görecekler. Ahlaklı her siyasetçinin yanındayım efendim.

Esen kalınız…