GONCAGÜL KONAŞ

Sivil toplum kuruluşlarında dönüşüm zamanı... Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), “TEMAD Entegre Ekosistem” adını verdiği yeni projesiyle sivil toplum alanına örnek olacak bir yapılanmaya imza atıyor. Sigorta, emlak, teknik servis, güvenlik ve kariyer alanlarında kurulan şirketlerle dernek üyelerine doğrudan gelir, kuruma ise sürdürülebilir finansman sağlayan model, aynı zamanda kadın temsili ve sosyal kapsayıcılığı da odağına alıyor. TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, “Sadece gelir değil, aidiyet de inşa ediyoruz. Bu daha başlangıç.” diyerek projeye dair hedeflerini paylaştı.

“SADECE GELİR MODELİ DEĞİL, AİDİYETİ GÜÇLENDİREN BİR YAPI KURUYORUZ”

Projenin detaylarını paylaşan TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca, bu dönüşümün klasik dernek anlayışından çok daha ileri bir vizyonla planlandığını vurguladı. Koca, “Bu sistem yalnızca bir gelir modeli değil; aynı zamanda aidiyet duygusunu ve kurumsal yeniden yapılanmayı sağlayan stratejik bir adım. Entegre Ekosistem, hem dernek içi yapının toparlanmasını hem de üyelerin kendi STK’sına güvenle bağlanmasını sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

GELİR PAYLAŞIMI İLE ORTAK KAZANÇ

TEMAD’a bağlı olarak kurulan sigorta, emlak, kariyer, güvenlik ve teknik servis şirketleri aracılığıyla şubelerle doğrudan iş ortaklığı kurulduğunu belirten Koca, her hizmetin gelir paylaşımı modeliyle çalışacağını söyledi. Böylece şubeler yalnızca üyelik aidatlarına değil, gerçekleştirilen her işlemden prim esaslı gelir elde edebilecek.

“TEMAD SİGORTA, SİSTEMİN LOKOMOTİFİ OLACAK”

Ekosistemin merkezinde TEMAD Sigorta’nın yer aldığını belirten Koca, “İster emlak, ister oto servis işlemleri olsun, her süreç bir sigorta ihtiyacını beraberinde getiriyor. Bu nedenle TEMAD Sigorta hem yönlendirmelerin merkezi olacak hem de yüksek poliçe üretimi sayesinde ciddi bir finansal kapasite oluşturacak.” dedi.

KADIN TEMSİLCİLERLE SOSYAL GÜÇLENME

Proje kapsamında kadın istihdamının da destekleneceğini kaydeden Koca, “Bu sistem sahada aktif olarak görev alacak kadın temsilciler aracılığıyla yürütülecek. Böylece hem kadın istihdamı desteklenecek hem de sosyal kapsayıcılık artırılacak.” ifadelerine yer verdi.

Şubelerde aktif görev alacak kadın temsilcilerin sigorta, emlak ve kariyer hizmetleriyle ilgileneceğini belirten Koca, “Bu sadece ekonomik katkı sağlamayacak, aynı zamanda kadınların sivil toplum içindeki liderliğini de artıracak.” dedi.

FRANCHİSE MODELİYLE ÜLKE GENELİNDE YAYILIM

TEMAD üyeleri arasından oluşturulacak emlak ofisleri ile franchise sistemi geliştirileceğini aktaran Cahit Koca, “Yeni açılacak franchise ofislerle birlikte sistem ülke çapında uygulanabilir hale gelecek. Bu ofisler aynı zamanda sigorta hizmetlerini de sunarak üyelere kurumsal danışmanlık sağlayacak.” açıklamasında bulundu. Koca, bu modelin şube yöneticilerini girişimci düşünmeye teşvik edeceğini ve hizmet kalitesini artıracağını söyledi.

“BİRLİKTE ÜRET, BİRLİKTE KAZAN” YAKLAŞIMI

Projenin getireceği kazanımlara dikkat çeken Cahit Koca, şubelerin prim bazlı sürekli gelir elde edeceğini, üyelere kurumsal indirimli hizmetler sunulacağını ve TEMAD Genel Merkezi’ne düzenli gelir akışı sağlanacağını belirtti. Yeni sloganın da bu yaklaşımı yansıttığını söyleyen Koca, “TEMAD’da üyelerimizi kazanmak, üyelerimize kazandırmak artık sistematik!” dedi.

“DAHA YENİ BAŞLIYORUZ”

Sözlerinin sonunda bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu vurgulayan Koca, “Bu ilk adım. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzdeki süreçte camiamızın kronik sorunlarını çözecek güce de, iradeye de sahibiz.” diyerek projeye duyduğu güveni dile getirdi.