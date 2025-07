EBRU APALAK

TED Üniversitesi’nin (TEDU) ilk İngilizce tiyatro oyunu, İngiliz Dili ve Edebiyatı’nın ilk oyunu “Shadows in Search of the Manager” 1 Temmuz’da Çok Amaçlı Salon’da prömiyerini yaptı. TEDU Öğretim AsistanıAzranur Elif Sucuoğlu’nun yazdığı ve yönettiği iki perdelik oyunda bölümün lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve Psikoloji bölümünün öğrencileri yer aldı.

Tüm oyuncular ilk defa bir oyunda rol aldı. Sucuoğlu, final sınavlarına karşın oyuncuların çok çalıştığını, kimi zaman birlikte ders çalıştıklarını söyledi. Romanlardan alınan ve farklı uyarlamaları olan karakterleri oluştururken İngiliz Dili ve Edebiyatı’ndan beslendi. Luigi Pirandello'nun “Six Characters in Search of an Author” adlı eserinden esinlendi. Birçok post-modern elementin yer aldığı bölüm tiyatrosunda Frankenstein, Dracula, Dr. Jekyll ve Bay Hyde, gibi edebi efsaneleri ve Kral Lear oyuncularından oluşan bir kadroyu bir araya getirdi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı’nın ilk öğrencilerinden biri olan Sucuoğlu, 2018'den beri bölümün bir oyunu olmasını hayal ettiğini söyledi. “Bölümün bir oyunu olmasını ve oyunun bir parçası olmayı çok isterdim.” dedi. TED Ankara Koleji'nde “Frankenstein”ı izlediklerini, oyun çıkışında tez danışmanı İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Başak Ağın’ın kendisine “Neden bir oyun yazmıyoruz?” dediğini aktardı. Yüksek lisans tezini hazırlarken tez konusundaki roman karakterlerini bir araya getirerek oyunu yazan Sucuoğlu, yazım sürecinin sancılı olduğunu belirtti.

“Büyülü gerçekçilik olarak okunabilir ama o niyetle yazmadım.” diyerek, deneysel bir oyun olduğunu kaydetti. Oyuncuların karakterleri kendi hayal ettiğinden daha ileri taşıdıklarını ifade etti. Geçen hafta anneannesini kaybeden Sucuoğlu, “oyunu gölgelerden korkmayan” anneannesine ithaf etti.

“İNGİLİZCE OYUN OYNAMAK ZORLAYICI”

Sucuoğlu, oyunu kısa film gibi yazdığını, daha sonra kısa film formatında çektiklerini aktardı. Öğrenciler böylece hem kamera karşısına geçti hem de sahneye çıktı. Oyuncuların büyük çoğunluğunun ana dili İngilizce olmadığı için “İngilizce oyun oynamak gerçekten zorlayıcı bir şey.” dedi. Karakterlerin isimlerinin olmamasının sebebini ise şöyle açıkladı: “İngilizce yazılmış, İngilizce oynanan bir oyun. Bir millete ait bir oyun olduğunu düşünmüyorum. Hepsi, herhangi biri.”

“İMECE BİR İŞ ORTAYA ÇIKTI”

Oyunun sanat yönetmeni Öykü Burçak Ortakcı, yönetmenin ve oyuncuların kendi dolaplarından kıyafet getirdiklerini, oyuncuların birbirlerinin makyajlarını yaptıklarını aktardı. Ortakcı, “İmece bir iş ortaya çıktı.” dedi.

Yönetmen Yardımcısı Nedim Emre Özkaş, karakterleri hayvanlara benzettiklerini açıkladı. Oyunda panter, karga gibi hayvanların olduğunu söyleyerek, “Hayvanlarla karakterleri bütünleştirdik.” dedi.

Oyunun ışık teknisyenliğini Onur Uslu, ses teknisyenliğini Orhun Kıvanç Yıldırım, müzik direktörlüğünü ise Nedim Emre Özkaş üstlendi.

Oyunu Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Can, Öğretim Üyesi Başak Ağın, birçok öğretim üyesi, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu Tuncer Yığcı ve öğrenciler izledi. Oyun ekibi, oyunun ardından izleyicilerle söyleşti.