Bu yıl 62’ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında verilecek Onur ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. 24 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, sinema dünyasının usta isimleri ve genç yetenekleri ödüllerle onurlandırılacak.

Festivalin en prestijli ödüllerinden olan Onur Ödülleri, oyuncu Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e takdim edilecek.

Başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken isimlere verilen Başarı Ödülleri ise bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya verilecek.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur ve Başarı Ödülleri, 25 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde sahiplerine teslim edilecek.

Festival kapsamında ayrıca, “Sinema Emek Ödülü” Feride Çiçekoğlu’na, “Genç Sinemacı Başarı Ödülü” ise Cansu Baydar’a verilecek.