Hakkari’nin merkez ilçesine bağlı Otluca köyünde meydana gelen trafik kazasında kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta sıkışan 3 kişi, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 2 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakımda tedavisi süren 1 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.