Merkezi Ankara’da bulunan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin (HUFEDER) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2025 Cumartesi günü yapıldı. Seçimi Enes Yıldırım ve listesi kazandı.

Ankara Meyra Palace Hotel’de düzenlenen Derneğin ilk kez seçimli yapılan genel kuruluna yoğun katılımın olması dikkat çekti. Toplamda 327 oyun kullanıldığı seçimde, başkan adaylarından Av. M. Enes Yıldırım, 173 oy alarak derneğin yeni başkanı seçildi.

“ADALETİN İZİNDE, FENERBAHÇE'NİN YANINDA…”

Yeni başkan Enes Yıldırım ve ekibi, “Adaletin izinde, Fenerbahçe'nin yanında…” sloganıyla önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Taraftarların saha ve sosyal medyada yaşadığı hukuki sorunlara çözüm sunmak, haksız iftira ve söylemlerle etkin mücadele etmek derneğin öncelikleri arasında yer alacak.

“KURUMSAL ETKİLEŞİM VE HUKUKİ DAYANIŞMA PLATFORMU”

HUFEDER, kamu kurumlarıyla daha güçlü iletişim kurmak için “Kurumsal Etkileşim ve Hukuki Dayanışma Platformu”nu oluşturacak. Ayrıca üyelerin fikirlerini projelere dönüştüreceği “Sarı-Lacivert Vizyon: Hukukçu Fenerbahçeliler Proje Atölyesi” de çalışmalara başlayacak.

“STRATEJİK SPONSORLUK VE İŞ BİRLİĞİ PLATFORMU”

Üyelik süreçlerinde şeffaflık ve katılımcılığı artırmayı planlayan dernek, ekonomik altyapısını güçlendirmek için “Stratejik Sponsorluk ve İş Birliği Platformu”nu aktif hale getirecek.

“SARI-LACİVERT AKADEMİ” KURULACAK

Ayrıca maç günlerinde üyelerin hem bilet erişimi hem de deplasman organizasyonlarını iyileştirmeyi amaçlayan “Akıllı Tribün ve Deplasman Koordinasyon Sistemi” projesiyle, tribündeki birlikteliğin artırılması hedeflenirken, hukuki gelişim için de “Sarı-Lacivert Akademi” kurularak, genç hukukçulara destek sağlanacak.

Genel kurulda seçilen asil yönetim kurulu başkanı ve üyeleri şu isimlerden oluştu:

Başkan: Mustafa Enes Yıldırım

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Abdi Affan Avgın, Andaç Bora Erdoğan, Cansu Kaman Taşcan, Yasin Özarslan, Aslıhan Kurt, Serhat Umut Aydın, Hasan Serhat Yiğit, Mete Menekşe, Gülsüm Temelli Özel, Ekin Ulus, Halil Gül, Özgür Serhat Altunay, Serhan Göktürk, Kaan Furkan Gül

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Gökberk Kağan Özdemir, Tuba Süme, Mustafa Furkan Nalbant, Kürşat Kağan Yıldırım, Mert Koray Aslanbaş

Disiplin Kurulu Asil Üyeleri:

Serdar Yiğit, Süleyman Boşça, Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Onur Öztürk, Ozan Ülkü

Yedek Üyeler:

Yönetim: Ecem Çetin, Turkuaz Destebaşı, Berk Çağrı Erdoğan, Serdar Can, Zeynep Berre Pakdil

Denetleme: Mehmet Sıddık Say, Fatma Eylem Baysan, Ahmet Bahadır Güz

Disiplin: Ömer Çetintaş, Mert Doğan, Buğra Rahmi Bardakçı

Divan Kurulu Üyeleri:

Hasan Kürşat Aydın, Prof. Dr. Nadi Günal, Zafer Doğan Bilgin, Tolga Onur, Süleyman Canacankatan, Zeynep Tezcan, Mutlu Aydın Güneşli, Murat Bayram, Bülent Savtok, Muaz Ergezen, Ömrü Yılmaz