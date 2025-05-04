Sezon genelinde dış sahada beklentilerin çok uzağında kalan Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta sadece 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 8 puanla deplasman sıralamasında ligin en zayıf takımlarından biri konumunda.

Kazandığı Deplasman Maçları:

Adana Demirspor (4-2) – 25 Ekim 2024

Bellona Kayserispor

Beraberlikler:

TÜMOSAN Konyaspor

Çaykur Rizespor

Mağlubiyetler:

Beşiktaş, Göztepe, Fenerbahçe, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, Galatasaray

Rıza Çalımbay Deplasmanda Galibiyet Alamadı

Sezona Bülent Uygun ile başlayan, ardından Ömer Erdoğan ile devam eden Sivasspor, son olarak Rıza Çalımbay’ı 3. kez takımın başına getirdi. Ancak Çalımbay da deplasmanda galibiyet sevinci yaşatamadı.

Çalımbay yönetiminde oynanan 8 maçta:

İç saha: Göztepe, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor galibiyetleri, Fenerbahçe mağlubiyeti

Deplasman: Hatayspor, Kasımpaşa ve Galatasaray mağlubiyetleri, Rizespor beraberliği

Sivasspor’un Kalan Maçları: Kritik 3 Final

Ligde kalma savaşı veren Sivasspor, son haftalarda adeta final niteliğinde 3 maça çıkacak. Takım, bu maçların 2’sini deplasmanda, 1’ini iç sahada oynayacak.

Sipay Bodrum FK (İç saha)

Reeder Samsunspor (Deplasman)

Corendon Alanyaspor (Deplasman)

37. haftayı ise BAY geçecek.