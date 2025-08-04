Orman yanar, insanlar ölür, ağaçlar, hayvanlar yok olur, milli servet yitip gider ama ŞİŞŞT.

Sen yıllarca dirsek çürütürken birileri parayla diploma sahibi olur, o diplomaya kendine paye edinir, sana ders bile verir, ahlak bile satar ama ŞİŞŞT.



Bebek katilleri makbul insan olur ama ŞİŞŞT.



Alım gücü düşer, fırsatçılar türer, enflasyon fırlar, maaşlar yerinde sayar ama ŞİŞŞT.



Tarlaların beton olur, nehirlerin kurur, barajların boşalır, tohumun ve hayvanın ithaldir ama ŞİŞŞT.



Cehalet tavan yapar, kekoluk geçer akçe olur, üç kuruşluk adamlar kendini kral sanar ama ŞİŞŞT.



Uzaklaştırma kararı olan adamlar, karılarını öldürür, küçücük çocuklar tecavüze uğrar, el kadar hayvanlar bile güvende değildir ama ŞİŞŞT.



Gelir dağılımındaki adaletsizlik ayyuka çıkmıştır, hırsız, yolsuz, şerefsiz paraya para dememektedir ama ŞİŞŞT.



Okumayan, okusa anlamayan, anlasa uygulayamayan bir ton insan karar merciilerinde yer alır ama ŞİŞŞT.



İnanç pazarlarlar, kutsal duygularınla oynarlar, en önemli değerlerinle dalga geçerler ama ŞİŞŞT.



İçebilirsen bir kahveyi, gidebilirsen bir hafta tatili, alabilirsen dandik bir elbiseyi, kullanabilirsen 20 yaşında arabayı lüks sayarlar ama ŞİŞŞT.



Verginin ötevesinin kadevesini, kadevesinin bir daha ötevesini ödemek zorunda kalırsın ama ŞİŞŞT.



Depremde, selde, trafikte, balkonunda, lokantada, kafede pisi pisine yakınların ölür ama ŞİŞŞT.



Yazmaya kalkarsın yazamazsın, söylemeye kalksan söyleyemezsin, ima bile edemezsin, hatta tepkisiz kalsan bile iftiraya uğrarsın.



Vatan haini, dış güçlerin oyuncağı, ajan provakatör, komünist, faşist, darbeci, terörist gibi sıfatlarla yaftalanman an meselesidir.



Oysa sen, bu cennetten köşe memlekette huzur ve bolluk içinde 70-80 sene yaşayıp gitmek istemişsindir sadece. Canın sağ olsun Türkiye...