Okullar hayatın ilk provasının yapıldığı, bireyin toplumsallaştığı en önemlisi de kendini güvende hissetmesi gereken ilk “mikro toplumdur”. Teoride böyle olmalıdır. Ancak son dönemde okul koridorlarından, bahçelerden ve hatta dersliklerden yükselen sesler bu güvenli limanın ağır bir türbülans içinde olduğunu gösteriyor.

Akran zorbalığı artan öfke patlamaları, fiziksel ve sözel şiddet olayları artık “çocukluk krizleri” olarak geçiştirilemeyecek kadar derin bir toplumsal yara haline geldi. Peki ne oluyor da çocuklarımız bu kadar öfkeli, bu kadar kırılgan ve bir o kadar da acımasız olabiliyor? Sorunu yalnızca “disiplin eksikliği” ya da “kuralların yetersizliği” olarak okumak buz dağının yalnızca su üstündeki küçük kısmıyla ilgilenmektir.

Oysa derinlerde görmezden geldiğimiz çok katmanlı bir psikolojik ve sosyal dinamik yatıyor. Çocuklar ve gençler içselleştirdikleri stresi, belirsizliği, gelecek kaygısını ya da değersizlik duygusunu her zaman kelimelerle ifade edemezler. Bilişsel gelişim süreci devam ederken dürtü kontrolünde zorlanan ya da dünyayı sürekli bir tehdit algısıyla yorumlayan bir zihin, yaşadığı sıkışmışlığı dış dünyaya ancak tepki vererek yansıtabilir. Bugün okullarda gördüğümüz şiddet ve zorbalık çoğunlukla güçlü görünme çabasının arkasına saklanmış derin bir çaresizliğin ve “Beni gör, beni duy!” çığlığının dışavurumudur.

Akranını dışlayan, alay eden ya da fiziksel şiddete başvurulan o anlarda çocuk aslında kendi içindeki ruhsal acıyı dışarıya yansıtmaktadır. Bu tabloyu tek bir nedene bağlamak haksızlık olur. Bugünün çocukları çoklu kriz ortamında büyüyor. 1. Ebeveyn Tutumları ve Duygu Regülasyonu: Hayatın getirdiği ekonomik ve sosyal baskılarla tükenmiş ebeveynler, çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanabiliyor.

Kimi zaman aşırı korumacı kimi zaman ise ihmalkâr tutumlar çocukların duygu düzenleme becerilerini geliştirmelerini engelliyor. Öfkeyle baş etmeyi evde öğrenemeyen çocuk bunu okul bahçesinde akranına uyguluyor. 2. Dijital Dünyanın Hırsı ve Yabancılaşma: Çocuklarımız gerçek dünyadan ziyade akran onayının ve filtrelenmiş gerçekliklerin hüküm sürdüğü dijital bir ekosistemde büyüyor. Oradaki acımasız rekabet, zorbalık ve siber şiddet biçimleri filtreler toplanıp sabah okula gidildiğinde gerçeğe dönüşüyor. 3. Akademik Odaklı Sıkışmışlık: Eğitim sistemimiz ne yazık ki ruh sağlığını, sosyal-duygusal gelişimi değil, sadece sınav skorlarını ve akademik yarışları ödüllendiriyor.

Öğretmenlerin dahi tükenmişlik yaşadığı, sınıfların kalabalıklaştığı bu sistemde çocukların ruhundaki en ufak çatlaklar gözden kaçıyor. Çözüm Nerede? Cezalandırmak mı, Onarmak mı? Şiddet olayları yaşandığında refleks olarak devreye giren “uzaklaştırma” veya “disiplin cezaları”, sadece sorunu göz önünden kaldırmaya yarar.

Problemin kök nedenini kurutmaz. Aksine, dışlanan çocuk daha da öfkelenir ve şiddet döngüsü derinleşir. İhtiyacımız olan şey, cezalandırıcı yaklaşımlardan ziyade onarıcı adalet mekanizmalarıdır. Okullarda psikolojik destek kapasitesinin artırılması, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin çocuklardaki erken dönem uyumsuzluk ve zorbalık sinyallerini okuyabilmesi hayati önem taşır. Çocuklara öfkelerini sağlıklı ifade etme yollarının öğretildiği, empati becerilerinin geliştirildiği bir iklimi yeniden inşa etmek zorundayız.

Okulları yeniden çocuklarımız için güvenli bir liman haline getirmek, sadece o okulun duvarları içindeki öğrencileri korumak demek değildir, geleceğin toplumunun ruh sağlığını güvence altına almaktır. Çünkü arka sırada sessizce ağlayan ya da öfkesini dışa vuran her çocuk, bize aslında sistemin bütününde bir şeylerin eksik olduğunu fısıldıyor.

O fısıltıyı duymak ve kulaklarımızı tıkamaktan vazgeçmek zorundayız.