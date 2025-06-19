Osmaniye’de seyir halindeyken alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Osmaniye-Kadirli yolu Sakarcalık köyü yol ayrımında, sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevlerin kısa sürede aracı sardığı olayda sürücü kendini dışarı atarak canını kurtardı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak araç tamamen yanarak hurdaya döndü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. (DHA)Görüntü Dökümü