Konya Seydişehir'de ücretsiz kanser taraması yapıldı. "2025 Aile Yılı" kapsamında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) saha taraması etkinliği düzenledi.
Vatandaşlar rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri taramalarının yanı sıra kanserden korunma yolları, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve erken teşhisin önemi hakkında bilgilendirildi.
ASDEP personellerince de ev ziyaretleri gerçekleştirilerek ailelerin sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları değerlendirildi, ihtiyaçları tespit edildi.
Kaynak: AA