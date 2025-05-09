Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, özellikle yazın artan güneş ışınlarının cilt sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Erşan, yaptığı yazılı açıklamada, cilt kanserinin, cilt hücrelerinin anormal bir şekilde çoğalması sonucu meydana geldiğini, cildin güneş ışınları gibi zararlı faktörlere karşı korunmasız kaldığında, cilt kanseri riskinin arttığını belirtti.

Her cilt değişikliğinin kanser anlamına gelmediğini ancak şüpheli değişikliklerde zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerektiğine dikkati çeken Erşan, "Cilt kanserinin en büyük nedeni, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarıdır. Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe uzun süre maruz kalmak bu riski artırır. Ayrıca, solaryum kullanımı, açık tenli olmak, geçmişte şiddetli güneş yanığı geçirmek, ailede cilt kanseri öyküsü bulunması gibi faktörlerde riski artırabilmektedir." ifadelerini kullandı.

En sık görülen cilt kanseri türünün melanom dışı cilt kanserleri olduğunu aktaran Erşan, şunları kaydetti: "Bu türler erken dönemde fark edildiğinde tedavisi oldukça başarılıdır. İkinci grup ise melanomdur. Cilde rengini veren hücrelerin anormal çoğalmasıyla ortaya çıkan bu kanser türü daha nadir görülür, ancak hızlı ilerleyebilir ve diğer organlara yayılma riski yüksektir. Bu nedenle melanomun erken tanısı hayati öneme sahiptir. Ülkemizde melanom dışı cilt kanserlere yakalanma hızı erkeklerde yüz binde 23,4, kadınlarda ise yüz binde 15,5'tir. Her yıl yaklaşık 20 bin kişiye melanom dışı cilt kanseri tanısı konulmaktadır. Melanom sıklığı ise erkeklerde yüz binde 1,9, kadınlarda yüz binde 1,2 olup, yıllık melanom vaka sayısı yaklaşık 1500'dür. Cilt kanserinden korunmak için güneşe çıkarken uygun koruyucu önlemler almak büyük önem taşır. Özellikle yaz mevsiminde dışarıda bulunulacaksa şapka, gözlük ve uzun kollu giysiler tercih edilmelidir. Solaryum gibi yapay UV kaynaklarından uzak durulmalıdır. Ayda bir kez yapılan kendi kendine cilt muayenesi, ciltte meydana gelen değişikliklerin erken dönemde fark edilmesini sağlar. Avuç içi, ayak tabanı, kulak arkası, saçlı deri gibi bölgeler de ihmal edilmemelidir. Yeni oluşan, değişen ya da iyileşmeyen ben ve lekeler, kabuklanma, kanama, kaşıntı ya da ciltte olağandışı hisler cilt kanserinin belirtisi olabilir."