Rize’de bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Rize Kitap Fuarı, açıldı.

Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen 'Rize Kitap Fuarı', sahil otoparkında oluşturulan 4 bin metrekarelik alanda açıldı. Törene eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Safa Koçoğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ilçe belediye başkanları, kaymakamları ile çok sayıda kişi katıldı. Açılış konuşmaları sonrası protokol üyeleri stantları gezip, yazarlar da sohbet etti. Açılış sonrası stantları gezen eski TBMM Başkanı İsmail kahraman, fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Kapsamı itibarıyla fevkalade bir faaliyet olmuş. Daha henüz ikincisinde eğer böyle görkemli bir faaliyet ortaya koyuluyorsa demek ki ileride çok çok güçlü olacak. Memnun kaldım. Değerli Valimizi, Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Devamını diliyorum” diye konuştu.

Organizasyonda 10 gün boyunca, 35'in üzerinde yayınevi ile 120'den fazla yazar okurlarıyla buluşacak.