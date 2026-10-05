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Açıklamada, askeri unsurların taraf ülkelerin ulusal mevzuatlarına uygun şekilde ve belirlenen plan çerçevesinde hızla konuşlandırılacağı kaydedildi. Atılacak adımlarla ortak savunma kapasitesinin artırılması, askeri koordinasyonun güçlendirilmesi ve caydırıcılığın desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Bildiride, anlaşma kapsamındaki kolektif savunma yükümlülüklerinin hayata geçirilmesi konusunda uzlaşı sağlandığı ifade edildi. Tarafların, üzerinde mutabakata varılan askeri birlikler ve savunma kabiliyetlerinin Suudi Arabistan’a ulaştırılması için gerekli adımları atacağı belirtildi.

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Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Mekke ve Medine’ye yönelik olduğu öne sürülen saldırı girişimleri ile Suudi Arabistan’daki şehirler, sivil yerleşimler ve ekonomik tesisleri hedef alan saldırılar kınandı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında faaliyet gösteren Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, Riyad’da toplandı. Görüşmelerde bölgesel güvenlik gelişmeleri ile ortak savunma alanında atılacak adımlar değerlendirildi.

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