AJet'in 4180 sefer sayılı Ankara-Şanlıurfa uçağında patlayıcı madde bulunabileceğine yönelik alarm verildi. Saat 19.00'da Ankara'dan havalanan uçak, ihbar üzerine saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı.

Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu
Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonu
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Uçakta arama yapılacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı. Uçağın havalimanına inişinin ardından yolcular ve mürettebat güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması yapılacağı bildirildi.

143 kişi güvenli şekilde tahliye edildi

Vali Şıldak, uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 143 kişinin bulunduğunu belirtti. Yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Uçakta gerçekleştirilecek aramanın sonucuna göre olayla ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi