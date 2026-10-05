AJet'in 4180 sefer sayılı Ankara-Şanlıurfa uçağında patlayıcı madde bulunabileceğine yönelik alarm verildi. Saat 19.00'da Ankara'dan havalanan uçak, ihbar üzerine saat 20.05'te Şanlıurfa GAP Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta arama yapılacak

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, uçakta patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not tespit edildiğini açıkladı. Uçağın havalimanına inişinin ardından yolcular ve mürettebat güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi.

Tahliyenin tamamlanmasının ardından güvenlik birimleri tarafından uçakta patlayıcı madde araması yapılacağı bildirildi.

143 kişi güvenli şekilde tahliye edildi

Vali Şıldak, uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat olmak üzere toplam 143 kişinin bulunduğunu belirtti. Yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliye edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

Uçakta gerçekleştirilecek aramanın sonucuna göre olayla ilgili yeni gelişmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

05.10.2026 tarihinde saat 19.00’da Ankara’dan Şanlıurfa’ya hareket eden A JET 4180 sayılı yolcu uçağında patlayıcı madde bulunduğuna ilişkin bir not bulunması üzerine söz konusu uçak saat 20.05’te Şanlıurfa GAP Havalimanına iniş yapmış olup yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesi ve devamında uçakta güvenlik birimlerimiz tarafından patlayıcı madde araması gerçekleştirilecektir. Uçakta 136 yolcu ve 7 mürettebat bulunmaktadır. Uçakta bulunan yolcuların ve mürettebatın güvenli şekilde tahliyesi için bütün tedbirler alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Hasan ŞILDAK (@hasansildak) October 5, 2026