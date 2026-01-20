Türkiye’nin en çok izlenen film serilerinden biri olan Recep İvedik, sekizinci filmiyle geri dönüyor. Şahan Gökbakar’ın ikonik karakteri, serinin yedinci filminde olduğu gibi yine sinema salonlarını pas geçerek doğrudan dijital platformda izleyiciyle buluşacak. Beklenen resmi açıklama geldi: Recep İvedik 8, sadece Disney+ platformunda yayınlanacak.

"Baba Zağlam Geliyah!"

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı heyecan verici paylaşımla müjdeyi verdi. Ünlü komedyen, "2026'da Baba zağlam geliyah!" mesajıyla yeni filmin hazırlıklarının başladığını duyurdu. Sinemaseverler için en büyük sürpriz ise filmin formatı oldu. Gelen bilgilere göre Recep İvedik 8, iki bölüm halinde yayınlanacak.

Recep İvedik 8 Ne Zaman Yayınlanacak?

Filmin çekim takvimi ve yayın planı şimdiden merak konusu. Kulis bilgilerine göre Ocak 2026 itibarıyla sete çıkılması planlanıyor. Yayın takvimi ise stratejik bir döneme işaret ediyor:

1. Bölüm: 2026 yılının Haziran ayında, okulların kapanmasıyla birlikte yayınlanacak.

2. Bölüm: 2026 yılının Eylül ayında, okulların açıldığı dönemde izleyiciyle buluşacak.

Neden Yine Disney+?

Serinin bir önceki filmi olan Recep İvedik 7, Disney+ platformunda yayınlandığında büyük bir başarı elde etmiş ve platforma 1 milyondan fazla yeni abone kazandırmıştı. Disney+’ın Türkiye pazarındaki yerli içerik stratejisini yeniden canlandırma kararı almasıyla, Şahan Gökbakar ile yapılan bu yeni anlaşma kaçınılmaz oldu.

Recep İvedik 8’in Konusu Ne?

Yeni filmin hikayesi ve oyuncu kadrosu henüz sır gibi saklanıyor. Ancak Şahan Gökbakar’ın senaryo üzerinde titizlikle çalıştığı ve serinin en büyük prodüksiyonlarından birine imza atmaya hazırlandığı belirtiliyor. Nurullah Çelebi gibi kemik kadrodan isimlerin yine Recep'in yanında olması bekleniyor.