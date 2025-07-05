Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, paylaşma ve kardeşlik duygularının ön plana çıkarılması hedeflendi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, katılımcılara birlik ve beraberlik mesajları verirken, aşure ikramı da yapıldı.

Pursaklar Belediyesi, muharrem ayının anlamını ve önemini kutlamak amacıyla Hüma Sultan Hanım Evi'nde Aşure Günü etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının toplumda paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini vurguladı.

Çetin, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Paylaşmanın, bereketin ve kardeşliğin simgesi olan Aşure Gününün birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum," dedi. Aşure Günü'nün, toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek, birliği pekiştiren önemli bir gün olduğunu belirten Başkan Çetin, organizasyona emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikte, kursiyerlerin hazırladığı aşureler katılımcılara ikram edilerek, günün anlamına uygun olarak paylaşmanın ve birlikte olmanın önemi vurgulandı. Etkinliğe katılanlar, aşureleri birlikte yiyerek, hem muharrem ayını kutladılar hem de gönül birliği içinde zaman geçirdiler.

Birlik ve Kardeşlik Mesajı Verildi



Başkan Ertuğrul Çetin, Aşure Günü’nün toplumsal dayanışma açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. "Aşure, sadece bir tatlı değil, aynı zamanda bizleri bir araya getiren ve birliğimizi pekiştiren bir simgedir," dedi.

Kursiyerlerin Emeğiyle Aşure İkramı



Etkinlikte, ilçedeki kursiyerlerin hazırladığı aşureler katılımcılara ikram edildi. Bu organizasyon, hem mutfak kursiyerlerine hem de etkinliğe katılanlara unutulmaz bir deneyim sundu.



Pursaklar’daki Aşure Günü etkinliği, muharrem ayının bereketini paylaşma fırsatına dönüştü. Katılımcılar, Başkan Çetin'in de belirttiği gibi, birlikte olmanın ve paylaşmanın önemini bir kez daha hatırladılar. Bu tür etkinlikler, ilçede birlik ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesine katkı sağlıyor.