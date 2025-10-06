M. UMUT KARAKÜLAH

Cumhuriyetimizin 102. yıldönümünde, geçmişin ilham veren kadınları, gençleri ve mücadeleleri yeniden sahnede hayat buluyor.

Sanatçı ve tarih anlatıcısı Pınar Ayhan’ın sahneye koyduğu müzikal belgesel “HATIRLA!”, güncellenmiş kurgusu, güçlü görselleri ve yenilenen müzisyen kadrosuyla yeniden seyirciyle buluşuyor. Gösteri, 27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 20.00’de, Ankara MEB Şura Salonu’nda gerçekleşecek.

Pınar Ayhan’a sahnede canlı orkestra ve genç oyuncu-şarkıcı Simay Gizem Aybek eşlik ediyor.

HAFIZALARA KAZINACAK

“HATIRLA!”, yalnızca bir sahne gösterisi değil; Cumhuriyet’in yüzyıllık hikâyesine bir saygı duruşu… Kurtuluşun ve kuruluşun birebir tanığı olan kadınların ve gençlerin çığlığı, bu gösteriyle geçmişten bugüne uzanan güçlü bir çağrıya dönüşüyor.

HATIRLA! NE ANLATIYOR?

Gösteride Afife Jale, Şerife Bacı, Tunalı Hilmi, Mehmet Akif, Mahmut Sadi Irmak ve Rauf İnan gibi isimlerin öyküleri, İstanbul’dan İnebolu’ya, Çifteler’den Konya’ya, Irak’tan Ankara’ya uzanan tarihsel bir yolculuk eşliğinde anlatılıyor.

Gösteri, Cumhuriyet’in ilk kuşaklarının yaşadıklarını ve Cumhuriyet’e doğan yeni nesillerin taşıdığı sorumlulukları sahneye taşıyor. Afife Jale’nin sanata adanmış yaşamı üzerinden Cumhuriyet’in kuruluşu ile başlayan bu hikâyenin örgüsü içinde Türk kadının uyanışı ve toplumsal yükselişi, Millî Mücadele yıllarında kadınların oynadığı kritik roller, Cumhuriyet’in ilanıyla başlayan aydınlanma hamlesi, Köy Enstitüleri ve çağdaş yurttaşlık bilinci ve “Bayramlarda çalışırız, bayramlar için!” diyen Cumhuriyet neslinin ilham verici mirası yer alıyor.

NEDEN “HATIRLA!”?

Çünkü bu gösteri yalnızca geçmişi anlatmakla kalmıyor. Bugünün kadınlarına, gençlerine ve tüm yurttaşlarına sesleniyor:

“Birlikte inşa ettiğimiz bu Cumhuriyet’e sahip çıkmanın en iyi yolu; hatırlamak, anlamak ve üretmek.”

Canlı müzik, tarihi görüntüler, dramatik anlatı ve tiyatral performansın iç içe geçtiği bu özel yapım, seyirciye hem duygusal hem düşünsel bir deneyim sunuyor.

GÖSTERİ, BB TÜP BEBEK VE ÖZEL ZAHİDE HANIM KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NUN KATKILARIYLA SAHNELENİYOR

Biletler, Biletinial platformu üzerinden ve Baha Yapım’ın kendi satış kanallarından temin edilebilir. Ayrıca “Askıda Bilet” uygulamasıyla, izleyiciler imkânı olmayanlar adına bilet alarak bu anlamlı yolculuğa katkıda bulunabilecek.

SİVİL TOPLUMCU “PINAR AYHAN”

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak’ın “bir Türkiye markası, mızrak duruşlu bir kadın, Ankara’nın Ecesi” diye hitap ettiği Pınar Ayhan, sanatçı kişiliğinin yanı sıra Tohumluk Vakfı’nın da başkanlığını yürütüyor. TÜSİAV başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda çalışmalar yürüten Ayhan, sıkı bir STK’cı, dernekçi.