Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER), toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. KAİSDER ile Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) arasında “Eşitlik Kültürüne Duyarlı İşyeri Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalandı.

Söz konusu eğitimler, şirketlerde kapsayıcı ve eşitlikçi bir kültürün yerleşmesini sağlayarak verimliliği artırırken, toplumsal eşitliğe katkıda bulunuyor ve sivil toplum iş birlikleri aracılığıyla firmaların stratejik ve finansal avantajlarını güçlendiriyor.

MEHLİKA GİDER: KADIN GİRİŞİMCİLERİN HER ZAMAN ÖNCÜSÜYÜZ

Törende konuşan KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mehlika Gider, protokol ile Samsun ve Karadeniz Bölgesi’nde düzenlenecek olan işletmelere verilecek eğitim programlarının planlanmasında, KAİSDER tarafından SAMİKAD’a destek sağlanacağını bildirdi. “Eğitimler, KAİSDER eğitici eğitiminden geçmiş uzman kişiler tarafından verilecek ve söz konusu eğitim, KAİSDER tarafından iş birliği protokolü imzalanmış olan Üniversite tarafından belgelendirilecek” diyen Gider, kadın girişimcilerin iş yerlerinin belirli kriterlere uygun olduğunu kanıtlayan TSE K 645 belgesinin önemine de değindi ve şu bilgileri verdi: “Türkiye’de kadın girişimciliğini teşvik eden bu belge, kadınların iş dünyasında daha etkin bir şekilde yer almasına katkı sağlıyor ve işletmelerinin kalite yönetim sistemlerine uyumlu hale gelmesini teşvik ediyor. İşletmelerin rekabet avantajı elde etmelerini sağlayan bu belgenin yaygınlaşması, kadın işletmeleri ve kadın girişimciler için çok önemli bir yere sahip.”

PROTOKOL KAPSAMINDA ÜÇ TEMEL EĞİTİM VERİLECEK

Gider’in verdiği bilgilere göre, protokol kapsamındaki program üç temel eğitimden oluşacak. Mavi yakalı çalışanlara yönelik olan birinci eğitimde; eşitlikçi ve kapsayıcı kurum kültürü konusunda bilinçlenme ve farkındalıklarının artması amacıyla iş hayatında ve iş yerinde eşitlikçi ve kapsayıcı yaklaşımlar paylaşılacak.

İkinci temel eğitim, şirketlerde görev yapan beyaz yakalı tüm personele yönelik olacak. Bu bağlamda; iş yerinde eşitliğe duyarlı kurum kültürünün geliştirilmesi ile ilgili kavramlar ve yaklaşımlar ele alınacak.

Son temel eğitim ise şirketlerin insan kaynakları departmanında görev yapan profesyoneller ile orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olacak.

ODAKLANILACAK KONULAR

Eğitimlerde; eşitlikçi uygulamalar ve politikalardan, kapsayıcı liderlik yaklaşımlarına, çalışanların motivasyonundan, kurumsal verimliliğe, eşitlik kültürüne duyarlı iş yerlerinin sağlayacağı avantajlardan, iyi uygulama örneklerine kadar bir dizi konuya odaklanılacak.