SÜMER TAŞKIRAN

Ankara Ticaret Odası (ATO), sektör temsilcilerini ve uzman isimleri “Marka 101: Marka Yönetimi Eğitim Programı”nda buluşturdu. Markalaşmanın geleceği, iletişim stratejileri ve tüketici algısı üzerine kapsamlı sunumlar yapıldı.

ATO 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesi, Marka Konseyi iş birliğiyle düzenlenen program; Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED) ile Ankara Reklamcılar Derneği’nin (ARD) desteğiyle ATO Duatepe Salonu’nda gerçekleştirildi.

"MARKA VURGUSU AÇILIŞ KONUŞMALARINDA...

Toplantının açılışında ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, markalaşmanın ekonomik rekabet gücündeki önemine dikkat çekti. Ardından Komite Meclis Üyesi Berat Kuzu, ARED Ankara İl Temsilcisi Uğur Mutlutürk, Marka Konseyi Başkanı Bülent Fidan ve Organizasyon Komite Başkanı Necdet Kara konuşmalarında “marka bilincinin artırılması” gerektiğini vurguladı.

UZMANLARDAN MARKALAŞMA DERSLERİ

Etkinliğin moderatörlüğünü Komite Başkan Yardımcısı Derya Filiz Dalga yaptı. Programda alanında uzman isimlerden Nur Özkan Erbay (Türkiye Marka Ofisi Başkanı) – “Ülke Markalama ve Stratejik İletişim”, Prof. Dr. Feride Bahar Işın – “Marka Kimliği ve Öz”, Kemal Çiftçi – “Markada Stratejik Kavram Yaratma”, Haydar Özkömürcü – “Dijital Çağda Markalaşma”, Sinem İnce – “Bütüncül İletişim Yaklaşımları”, Prof. Dr. Pelin Öztürk Göçmen – “Markalamanın Görsel Dili”, Prof. Dr. Gülfidan Barış – “Tüketiciyi Anlamak” başlıklarıyla katılımcılara deneyimlerini paylaştı.

YOĞUN KATILIM, YÜKSEK İLGİ

ATO üyeleri, reklam sektörünün öncü temsilcileri ve çok sayıda davetlinin ilgiyle takip ettiği program, markalaşmanın yalnızca ticari değil, aynı zamanda stratejik ve kültürel bir değer olduğunu ortaya koydu.

ATO’dan yapılan açıklamada, eğitimin markalaşma bilincini pekiştirdiği ve sektörün gelişimine katkı sağlayacak bilgi paylaşımı açısından kritik bir adım olduğu ifade edildi.