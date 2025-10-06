M. UMUT KARAKÜLAH

Eğitim Bilim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) katılımcılarına "Beden Dili İletişim" konulu eğitimi gerçekleştirdi. İletişimin duygu, düşünce ve bilgilerin farklı yollarla aktarılması olduğunu belirten Ertan, “Her şekilde iletişim kuruyoruz ama doğru iletişim kurmak önemlidir. İletişim bir bilgi alışverişi değil paylaşımdır. Kişiye değil kişilere yapılır ve sözlü, sözsüz hareketlerle bir bütündür. Etkili iletişim kurmak için doğru başlangıç önemlidir.” diye konuştu.

“KONUŞMA HIZIMIZLA ANLAMA HIZIMIZ AYNI DEĞİLDİR”

Toplumdaki anlaşmazlıkların çoğunun doğru bir başlangıç yapamamaktan kaynaklandığını dile getiren Ertan, şöyle devam etti:”Aynı nesneleri ve olayları gördüğümüz halde farklı düşünceler ortaya çıkabiliyor. Başkalarına hoşgörü gösterebilmek iletişimin temelidir. “Konuşma hızımızla anlama hızımız aynı değildir. Dinlemek bunun için zordur. Empati kurmak ise karşılıklı anlayıştır. Akıcı bir dille ve karşınızdaki kişiyle göz teması kurarak konuşun. Olayları basitçe anlatın. İletişim karşılıklı gerçekleştiğini unutmayın. Farklı düşünen kişilere de anlayış ve hoşgörü gösterebilmemiz gerekir.”

“KADINLAR SÜREÇ ODAKLIDIR, ERKEKLER SONUÇ ODAKLIDIR”

Kadınlarla erkeklerin bakış açılarının farklı olduğunu ifade eden Ertan, “Kadınlar süreç odaklıdır, erkekler sonuç odaklıdır. Kadınlar sesli düşünür, erkekler monolog yapar. Kadınlarla erkeklerin birbirini anlamalarının yolu farkındalıkları anlamaktan geçer. Kendimizi, insanları, toplumu, milleti ve dünyayı fark ettiğimiz sürece etkili iletişim kurabiliriz.” dedi.

“DÜNYANIN İLK KİŞİSEL GELİŞİMCİSİ NASREDDİN HOCA’DIR”

Dünyanın ilk kişisel gelişimcisinin Nasreddin Hoca olduğunu ancak kişisel gelişimin 50 yıla dayandırıldığını dile getiren Murat Ertan, insanları önemsemenin önemli olduğunu belirterek “İnsanlar onları ne kadar önemsemediğimizi bilmedikçe, ne kadar bildiğinizi önemsemezler.” dedi.

Değişimin kaçınılmaz olduğunu anlatan Ertan, şöyle devam etti: “Dünya büyük bir hızla değişiyor, gelişiyor ve dünyadaki bilgiler çok hızlı yer değiştiriyor. Çağ ve toplumun yanı sıra ihtiyaçlar da değişiyor. Değişim kişinin kendisinden başlamalıdır ve değişim kaçınılmazdır. Taş, taşlıktan geçmedikçe, parmaklara yüzük olamaz. Yüzük olmayı dileyen taş, işlenmeyi göze almalıdır. Bunu da eğitimle sağlıyoruz.”

“BİLGİLERİMİZ ALGILARIMIZA, ALGILARIMIZ BİLGİLERİMİZE BAĞLIDIR”

Ertan, algı ve duyumlar konusunda da şunları aktardı: “Algı, duyumların bizim motivasyonumuza, beklentilerimize ve deneyimlerimize göre, zihnimizde canlandırılmasıdır. Algı, uyaranların seçimi, düzenlenmesi ve yorumu aşamalarını kapsar. Duyumlar ve hafızanın ortak çalışması sonucu oluşur. Duyumsal girdileri anlamlandırarak, algı bilgileri hafızada depolanacak şekilde hazırlar. Bilgilerimiz algılarımıza, algılarımız bilgilerimize bağlıdır. Gerçek, bizim onu algılayışımıza göre değişebilir. Dünyayı algıladığımız şekilde görür ve yaşarız. İnsanın algısını etkilemek; gerçeği şekillendirebilmek, insanın duygu ve davranışlarını kontrol edebilmektir.”

“İLK İZLENİM DÖRT SANİYDEN OLUŞUR”

Eğitim Bilim ve Davranış Bilimleri Uzmanı Murat Ertan “İlk izlenimler önemlidir ve dört saniyede oluşur. Verilen mesajlarda beden dili yüzde elli beş etkilidir. Hareket ve yüz ifadelerimiz kullandığımız sözcüklerden sekiz kat daha güçlüdür. Duygularımızı beden dili ile aktarıyoruz ve beden dili asla yalan söylemez .” dedi.

Gülümsemenin, insan kalbini açtığını dile getiren Ertan, gülümsemenin faydalarından söz etti. Bir dakikalık gülümseme, 12 dakikalık koşuya eşdeğerdir” dedi. Murat Ertan, “Gülümsemek beyne giden kan akışını hızlandırır ve kalbi güçlendirir. “Tebessüm, insanlara yapılacak en kolay iyiliktir.” diye konuştu.

Eğitimde ayrıca; göz ifadeleri, yüz ifadeleri, beden duruşu, beden yönelimi, kafa işaretleri, el kol duruşu, işaret parmağının önemi, bacakların duruşu, dokunma, oturma biçimleri, kişisel alan, tokalaşma, mekân kullanma, kişisel alan, iletişim bölgeleri, kıyafet, aksesuar, kültürel farklılıklar, gülümsemenin önemi, sarılmanın önemi, mimik ve jestler aktarıldı. Eğitime katılanlar, bu eğitimlerin sürekli olması gerektiğini belirterek, Murat Ertan’a teşekkür ettiler. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.