Olay, sabah saatlerinde Bolu’nun Vakıfgeçitveren köyü mevkiinde bulunan bir tavuk kesimhanesinde meydana geldi. Kesimhane bölümünde çalışan 2 işçi, henüz belirlenemeyen bir nedenle sızan hidrojen sülfürik gazından etkilenerek fenalaştı. Yardıma koşan bir başka işçi de gazdan etkilenince durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen çok sayıda ambulans ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Gazdan etkilenen 3 işçi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı Köroğlu Ünitesi KBRN Merkezi’ne götürüldü.

11 İşçi Tedavi Altına Alındı

İlk müdahalelerin ardından aynı bölgede çalışan 8 işçi daha baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Böylece gazdan etkilenen toplam işçi sayısı 11’e yükseldi. AFAD ekipleri, gaz sızıntısının yaşandığı kesimhane bölümünün faaliyetlerini durdurdu ve bölgeyi karantinaya alarak güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu akarıldı. Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.