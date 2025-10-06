Bursa semalarında akşam saatlerinde görülen Süper Ay, gökyüzünde adeta kartpostallık manzaralar oluşturdu. Mavi Ayolarak da bilinen dolunay, normal dolunaylara kıyasla hem daha büyük hem de daha parlak görünüyor.

2025 yılının en büyük ve en parlak dolunayı olan Süper Ay, 6 Ekim’i 7 Ekim’e bağlayan gece izlendi. Bu dolunay, aynı zamanda bu yılın Hasat Ayı olarak biliniyor. Sonbahar ekinoksuna yakın tarihlerde yükselen dolunay, geleneksel olarak tarım ürünlerinin hasadına ek ışık sağlıyor. 2025’teki diğer Süper Ay gözlemleri ise 5 Kasım ve 4 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek.

Süper Ay, ayın dünya yörüngesinde en yakın noktaya geldiği zaman ortaya çıkıyor. NASA’ya göre bu süreçte ay, yılın en sönük dolunayına göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünüyor. Bu etkileyici gökyüzü olayı, yıl içinde birkaç kez yaşanıyor ve bazen ay tutulmaları gibi diğer gök olaylarıyla aynı zamana denk geliyor.