Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için geldiği Azerbaycan’ın Gebele şehrinde açıklamalarda bulundu. Fidan, dünyada yaşanan jeostratejik değişimlerin Türk dünyasını da etkilediğini belirterek, TDT’nin giderek daha kurumsal bir yapıya kavuşmasının ve koordineli hareket etmesinin krizlere karşı dayanıklılığı artırdığını vurguladı.

“Her bir güçlü devlet bir araya geldiğinde daha da güçlü bir yapı oluşuyor”

Fidan, Türk dünyasındaki devletlerin ekonomik, teknolojik ve savunma alanlarında güçlenmesinin önemine dikkat çekerek, “Her bir güçlü devlet bir araya geldiğinde daha da güçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Mevcut yolumuzda ilerlediğimiz sürece, dünyadaki krizlere karşı daha dayanıklı bir Türk dünyasıyla karşı karşıya olacağız” dedi. Toplantıda, liderlerin bu konuları görüşeceğini ifade etti.

Dış politikanın temel ayağı: Bölgede istikrar sağlamak

Gebele’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e saygılarını iletti. Bakan Fidan, bölgede istikrar sağlamanın dış politikanın temel ayağını oluşturduğunu belirterek, “İstikrar için savaşları ve çatışmaları azaltmak, ekonomik iş birliğini eşit şekilde geliştirmek ve ilişkileri kurumsallaştırmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Fidan ayrıca, Türkiye’nin bölgesel gücünü, itibarını ve liderliğini istikrar getirmek için kullandığını belirterek, “Geçmişte temel ilişki algısı genellikle rekabet, teslimiyet veya hakimiyet üzerine kuruluydu. Biz ise iş birliğini, istikrarı ve herkesin faydasına olan bir dış politikayı benimsedik” dedi.