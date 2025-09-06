Kocaelispor 25 Yaşındaki Hırvat Stoperi Kadrosuna Kattı
Özel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nı ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Erkek Milli Basketbol Takımımızı bize bu gururu yaşattıkları için canı gönülden tebrik ediyor, oynayacakları maçlarda başarılar diliyorum. Kalbimiz sizinle.”

A Milli takımların uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılar, Türkiye’de büyük gurur ve heyecan yarattı.

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar