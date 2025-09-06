Yeşil-siyahlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük camiamıza hoş geldin Smolcic. Futbolcu Hrvoje Smolcic’in kulübümüze geçici transferi konusunda oyuncunun mevcut kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmış olup, futbolcu ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşme imzalanmıştır.”

25 yaşındaki Hırvat stoper, Kocaelispor formasıyla 2025-26 sezonunda sahada olacak.

