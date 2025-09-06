Kastamonu’nun Tosya ilçesinde, hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya D100 yolu Çevlik köyü mevkisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki 34 VG 6134 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, yol dışına savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan Muyesser Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü M.A. ile araçta bulunan çocuk yolcular Y.E.A., A.N.A. ve Y.E.A., Tosya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.