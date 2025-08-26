Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında 2025-2026 eğitim öğretim yılında özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kanunun 13. maddesi uyarınca şehit ve gazi çocukları ile hakkında korunma, bakım veya barınma kararı bulunan öğrencilerin başvuru ve yerleştirme işlemleri MEB tarafından hazırlanan sistem üzerinden gerçekleştirildi.

Ücretsiz eğitim için tercihte bulunan öğrencilerin yüzde 99,5’i tercihlerinden birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 80, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 97 olarak açıklandı.

Yerleştirmesi yapılan öğrencilerin ücretsiz eğitim hakkından yararlanabilmeleri için 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında kazandıkları özel okullara kayıt yaptırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmayan öğrenciler, bu haklarından vazgeçmiş sayılacak.

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre şehit ve gazi çocukları ile korunma, bakım veya barınma kararı verilen öğrenciler, servis ücreti hariç olmak üzere yemek, kahvaltı, pansiyon/yatakhane, kıyafet, kitap-kırtasiye, etüt, uluslararası diploma ve sertifika programı gibi hizmetlerden öğrenim süresi boyunca ücretsiz faydalanabilecek.

Bakanlık ayrıca, özel okullarda boş kalan ücretsiz öğrenci kontenjanlarının 2 Eylül’de e-Okul üzerinden ilan edileceğini ve bu kontenjanlara yapılacak yerleştirmelerin valilikler tarafından tamamlanacağını bildirdi.

Yerleştirme sonuçlarına e-Okul sistemi üzerinden erişilebiliyor.