Sağlık Bakanlığı ile Türk Kızılay işbirliğinde yürütülen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) protokolünde yapılan değişiklikle Türk Kızılay, bağışçı kazanımı, eşleşme süreçlerinin yanı sıra sağlık kontrolleri ve nakil sürecine ilişkin lojistik destek hizmetlerini de yürütecek.

Kök hücre bağışçı sayısının artırılması, bu alanda Türk Kızılay tarafından sunulan hizmetlerin kapasitesinin genişletilmesi ve hem hastalar hem de bağışçılara daha etkin hizmet sunulabilmesi amacıyla TÜRKÖK protokolünde yakın zamanda değişikliğe gidildi.

Yeni protokol ile birlikte Türk Kızılay, bağışçı kazanımı, eşleşme ve nakil planlama süreçlerine ek olarak sağlık kontrolleri ve nakil sürecine ilişkin lojistik destek hizmetlerini de üstlenerek, Türkiye'nin kök hücre nakli kapasitesine katkı sağlayacak.

Düzenlemeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, her bir kök hücre bağışının bir hastaya yeniden umut kapısı araladığına dikkati çekti.

'Daha çok gönüllünün bu iyilik halkasına katılması için çalışmaya devam edeceğiz'

Türk Kızılayın yıllardır TÜRKÖK kapsamında yürüttüğü çalışmaların ulusal bağışçı havuzunun güçlenmesiyle birlikte eşleşme ve nakil süreçlerinin hızlanmasına stratejik katkılar sunduğunu söyleyen Yılmaz, yeni düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

'Sağlık Bakanlığımızla genişleyen işbirliğimiz sayesinde, bağışçı sağlık kontrollerinden lojistik desteğe, konaklama ve ulaşımdan toplanan hücresel ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde nakil merkezlerine ulaştırılmasına kadar sürecin tamamını titizlikle üstlenmekteyiz. Bu bütüncül yaklaşımın en değerli sonucu, daha fazla vatandaşımızın başka bir insana şifa vesilesi olabilmesine imkan sağlamasıdır. Bugün en önemli çağrımız, gönüllü bağışçılarımızadır. Daha çok gönüllünün bu iyilik halkasına katılması için kararlılıkla ve durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.'

TÜRKÖK'te gönüllü bağışçı sayısı 1 milyon 186 bin 247'ye ulaştı

Türkiye'de özellikle lösemi ve lenfoma gibi kök hücre nakli bekleyen hastalara en uygun bağışçının bulunabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından 2014'te hayata geçirilen TÜRKÖK, yüzlerce hastanın da hayata tutunmasını sağladı.

1 Ocak-19 Ağustos tarihleri arasında Türk Kızılay tarafından 580 hücresel ürün taşınırken, 989 sağlık kontrolü yapıldı.

2014 yılından bu yana yürütülen faaliyetlerle birlikte TÜRKÖK sistemine kayıtlı aktif kök hücre bağışçı adayı sayısı 1 milyon 186 bin 247'ye ulaştı. Bugüne dek 30 bin 684 eşleşme gerçekleştirilirken, 7 bin 424 nakil yapıldı.

