Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı İsa Gök, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) etanol harmanlama oranını %1’e düşürmeyi öngören taslak çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. Gök, “Etanol harmanlama oranı en az %3’e çıkarılmalıdır” dedi.

Gök, yaptığı açıklamada, ekonomik büyüme ve artan nüfusun küresel enerji talebini artırdığını, petrol ithalatçısı ülkelerin bağımlılıklarını azaltmak için yerel ve ucuz enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Bu bağlamda biyoyakıtların, petrole alternatif yakıt türleri olarak önümüzdeki yıllarda büyük önem kazanacağına dikkat çekti.

Şeker pancarı stratejik öneme sahip

Türkiye’nin iklim avantajı sayesinde biyoyakıt üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Gök, şeker pancarının ülke ekonomisine katma değer sağladığını ve milyonlarca kişiye istihdam imkânı sunduğunu ifade etti. Şeker pancarının, yenilenebilir enerji kaynakları arasında stratejik bir öneme sahip olduğuna değindi.

Harman oranı düşürülüyor, Avrupa artırıyor

Gök, etanolün benzine harmanlama oranının COVID-19 öncesinde %3 iken önce %2’ye, şimdi ise taslakla %1’e düşürülmesinin planlandığını belirtti. Avrupa’da bu oran en az %10, ABD’de %10-20, Brezilya’da ise %30’un üzerinde olduğunu hatırlatan Gök, Brezilya’nın ortalama harmanlama oranını %50’ye çıkarmayı hedeflediğini kaydetti.

Açıklamada, 7 Temmuz 2012 tarihli ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Benzin Türlerine Etanol Harmanlanması Hakkında Tebliğ’in Geçici 6’ncı maddesi ile 2023-2026 yılları için etanol harmanlama yükümlülüğünün %1 olarak uygulanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Gök, bu düzenlemenin sektörün telafisi güç zararlara uğratacağını belirterek taslaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yerel üretim, ekonomik ve çevresel katkı sağlıyor

Gök, tamamen yerli hammaddeyle üretilen etanolün tarım, sanayi üretimi, istihdam ve katma değer açısından önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Etanol harmanlama oranının düşürülmesinin iklim hedefleri, karbon ayak izi ve AB politikalarıyla çeliştiğine dikkat çekti.

Yeşil hidrojen ve stratejik fırsatlar

Gök, dünya genelinde etanol üzerinden hidrojen üretiminin önemli bir potansiyel olarak değerlendirildiğini, Brezilya ve Hindistan’da yeşil hidrojen çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini kaybetmemesi gerektiğini vurguladı.

Kararın gözden geçirilmesi gerekiyor

Son olarak Gök, biyoetanolün Türkiye’nin tarımsal ve enerji politikalarında stratejik bir bileşen olduğunu belirterek, “Mevcut düzenlemeler tekrar değerlendirilmeli ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda revize edilmelidir” dedi.