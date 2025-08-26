Kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Emel Uslu Atik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Vakfı (EUAVAKFI), gençlere yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce büyük ilgi gören “81 İlden 81 Gencimizi Atatürk’le Buluşturuyoruz” projesinin ardından bu kez “Dünya Gençliğini Atamızla Buluşturuyoruz” projesiyle 100’e yakın ülkeden gelen gençleri Türkiye’de ağırladı.

Üç gün süren etkinlik kapsamında, Vakıf Başkanı Emel Uslu Atik ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 8 Ağustos’ta Anıtkabir’de resmi tören düzenlendi. Gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıkarak saygı duruşunda bulundu.

Tarihî ve Kültürel Noktalar Ziyaret Edildi

Törenin ardından Ankara’nın tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi. Organizasyonun ikinci durağı ise Kapadokya oldu. Binlerce yıllık peri bacaları arasında gökyüzüne yükselen balonlarla unutulmaz anlar yaşayan gençler, hem Türkiye’nin eşsiz güzelliklerini tanıma fırsatı buldu hem de Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in değerleriyle buluşturuldu.

Gençlere Yol Açan Projeler

EUAVAKFI, dünya gençliğine Atatürk’ün mirasını aktarmak ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği bu projeyle bir kez daha örnek bir çalışmaya imza attı.