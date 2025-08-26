Dinçer, gazetecilere, ASÜ kampüs içerisinde yer alan kuaför salonu ve sabahın erken saatlerinden öğleye kadar hizmet veren çorba evinin öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için düzenlendiğini belirtti.

Bunun yanı sıra şehir merkezinde gençlerin en çok tercih ettiği sosyal tesislerin de uygun fiyatlı menüleri ve samimi atmosferleriyle öğrencilerin buluşma noktası olmaya devam edeceğini vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:

'Öğrencilerimizin yalnızca sosyal yaşamlarını değil, akademik başarılarını da önemsiyoruz. Kent genelinde hizmet veren kitap konakları ile gençlere konforlu ve huzurlu ders çalışma alanları sunuyoruz. Modern tasarımı ve sessiz ortamıyla kitap konakları, öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerinde en çok tercih edilen mekanlardan birisi. Aksaray Bilim Merkezi de öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, bilimsel projeler geliştirebilecekleri ve yenilikçi çalışmalara imza atabilecekleri bir eğitim merkezi olarak hizmet vermeye devam ediyor. Üniversite gençliğimizin Aksaray'da kendini yalnız hissetmemesi için projeler üretiyoruz. Amacımız Aksaray'ı öğrenci dostu bir şehir haline getirmek ve gençlerimizin burada kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini sağlamaktır.'