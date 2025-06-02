EBRU APALAK

Sinema filmleri ve dizilerin yanı sıra birçok tiyatro oyununda rol alan Ece Dizdar, kadınların tiyatrodaki temsili ve kadın oyuncuların sektörde yaşadıkları zorlukları nasıl aştıklarını SONSÖZ’e değerlendirdi.

28. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne katılan Dizdar, tiyatroda kadın karakterlerin görünürlüğünün arttığını, ancak yazar ve yönetmen alanlarındaki eşitsizliğin sürdüğünü söyledi.

Tiyatroda güçlü kadın karakterlere hayat veren Dizdar, Türkiye’de çok iyi kadın oyuncuların olduğunu ve çok nitelikli karakterleri canlandırdıklarını ifade etti. Ancak, diğer sanat alanlarında olduğu gibi tiyatroda da yazar ve yönetmen alanlarında eşitsizliğin sürdüğünü belirtti: “Şu an yegâne isteğimiz, odağını bir kadın karakterden alan tiyatro oyunlarımızın artması.”

“KAPIMIN ÖNÜNÜ TEMİZLEMEK HER ZAMAN GÜÇ VERİCİ”

Sektörde birçok zorlukla karşılaşan Dizdar, Sahne, Perde, Ekran, Mikrofon Oyuncuları Sendikası’nın (Oyuncular Sendikası) kadın birimini iki dönem yürüttü. Türkiye’de sinema, televizyon ve tiyatro alanlarında çalışan kadınların 4 Kasım 2018’de kurduğu dayanışma ağı Susma Bitsin ve çeşitli öğrenci dayanışma platformlarında da görev aldı. Zorlukları dayanışmayla aştığına söyleyerek, “Kapımın önünü temizlemek benim için her zaman güç verici oldu ve dayanışmayı simgeliyor.” dedi.

KADIN OYUNCULAR BİR KEZ DAHA “SUSMA BİTSİN” DİYECEK

Susma Bitsin ise, İstanbul’da 8 Haziran 2025 Pazar günü saat 14:00’te Beyoğlu Tütün Deposu’nda çalışma alanlarındaki taciz, cinsel saldırı ve mobbinge karşı bir araya gelecek. Buluşma, sinema, televizyon ve tiyatro alanında çalışan kadınlara açık olacak.