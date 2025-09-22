Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TELE1 televizyon kanalı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kıyaslandığı bir ifadenin kanalın alt bant yazısında yer almasının soruşturma gerekçesi olduğunu belirtti.

Bakan Tunç, “Cumhurbaşkanımız ile soykırımcı Netanyahu’nun kıyaslandığı cümlenin bir televizyon kanalında alt bant yazısı olarak kullanılması hakkında soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.