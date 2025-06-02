GONCAGÜL KONAŞ



2025 yılında kurulan Uluslararası Strateji ve Araştırma Derneği (USAD), 1. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara İvedik OSB Ana Bina Kırmızı Salon’da geniş katılımla gerçekleştirdi. Dernek üyeleri ve davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği genel kurulda, kurucu üyelerden Haydar Erseven oybirliğiyle başkan seçildi. Toplantıda, USAD’ın vizyonu, örgütlenme yapısı ve gelecek hedefleri kamuoyuyla paylaşılırken, alınan tüm kararlar da oybirliğiyle kabul edildi.

GENEL KURULA YOĞUN İLGİ

Haydar Erseven, Emin Kerimoğlu, Onur Dedeoğlu, Barış Tunçbilek, Ahmet Uyar, Ayşe Korkmaz ve Bayram Zorgül tarafından 2025 yılında kurulan USAD’ın genel kuruluna dernek üyeleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. İş, sanat, medya ve sivil toplum dünyasından önemli isimlerin katılım sağladığı kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından USAD’ın tanıtım videosu izlendi.

ERSEVEN: “AKLIN YANINDA BİLİMİ KULLANARAK ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI YOLDA İLERLEYECEĞİZ”

Açılış konuşmasını USAD Başkanı Haydar Erseven yaptı. Derneğin kuruluş süreci, örgütlenme yapısı ve hedefleri hakkında bilgi veren Erseven, “Aklın yanında bilimi kullanarak Atatürk’ün açtığı yolda ilerlemek temel ilkemiz olacak.” dedi. Genel kurul sonunda yeniden kürsüye çıkan Erseven, “Bugün burada bulunmaktan, sizlerin güveniyle USAD’ın ilk başkanı olarak seçilmekten büyük onur duyuyorum. Derneğimizi sadece bir düşünce kuruluşu olarak değil, aynı zamanda uluslararası düzeyde etkili analiz, strateji ve politika üretimi yapan bir merkez haline getirmeyi hedefliyoruz. Katılımcılığa, şeffaflığa ve liyakate dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

DEDEOĞLU: “USAD SIRADAN BİR DERNEK DEĞİL”

USAD’ın Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Dedeoğlu, gazetemize yaptığı değerlendirmede, “USAD sıradan bir dernek değil. USAD Kadınları, USAD Gençliği gibi teşkilat yapılarıyla günden güne büyüyen, toplumun ihtiyaç duyduğu bir yapı. Aziz Türk milletinin yanında, gençleri ve kadınlarıyla USAD’ın büyüyüp devleşeceğini hep beraber göreceğiz.” dedi.

KERİMOĞLU: “USAD SAHALARDA OLACAK”

Başkanvekili Emin Kerimoğlu ise konuşmasında USAD’ın sahalarda aktif bir şekilde yer alacağını vurguladı. USAD İş Konseyi Başkanı Ali İmran Erseven ise “Derneğimizin gelişimi ve büyümesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı sergileyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

TÜM KARARLAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Divan heyetinin oybirliğiyle kabul edilmesinin ardından, USAD Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve yine oybirliği ile kabul edildi. Derneğin gelir-gider hesapları ve tahmini bütçesi de genel kurulda okunarak oy birliğiyle onaylandı. Ayrıca USAD’ın Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun asil ve yedek üyeleri de yapılan seçimle belirlendi. Tüm seçimler oybirliğiyle gerçekleştirildi.

TÜRKÜLERLE KAPANIŞ

Dilek ve temennilerin ardından genel kurul sona erdi. Program, USAD Kültür ve Sanat Kurulu üyesi Ahmet Güven Atalay ile USAD Yönetim Kurulu Üyesi Ezgi Özdemir’in sazları ve sözleriyle sunduğu müzik dinletisiyle son buldu.

YENİ YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

USAD’ın yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Haydar Erseven, Emin Kerimoğlu, Onur Dedeoğlu, Ahmet Uyar, Ali Asker Koç, Barış Tunçbilek, Dursun Çakır, Orhan Gülden, Ayşe Korkmaz, Aykut Karasüleymanoğlu, Tanzer Kartal, Ali İmran Erseven, Mehmet Tosun, Bayram Zorgül, Ezgi Özdemir ve Canan Şekerci, Hasan Gülletutan.