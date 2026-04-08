Gazeteci-yazar Orhan Kemal Erkılıç, 23. Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarıyla bir araya geliyor. Basın Müşaviri olarak mesleğine devam eden Orhan Kemal Erkılıç, 9 Nisan Perşembe günü saat 15.30’da düzenlenecek imza gününde, ikinci kitabı “Rüzgârlı’dan Plazaya Gazetecilik”i Elips Kitap standında okuyucular için imzalayacak.

Gazetecilik mesleği ile Ankara Rüzgârlı Sokak’ta tanışan ve yıllar içinde medyanın plazalara taşınan dönüşümüne tanıklık eden Erkılıç’ın kitabı; geleneksel medyadan dijitalleşmeye uzanan süreci konu ediniyor. Kitapta, mesleğin farklı dönemlerine ışık tutan gözlemler, sektörün önemli isimlerinin değerlendirmeleriyle birlikte aktarılıyor. Ayrıca yapay zekâ destekli içerik üretimi, medya terimleri ve yayın ilkelerine dair özet bilgiler de eserde yer alıyor.

GAZETE KOKULU BİR EVDE DOĞDU…

Orhan Kemal Erkılıç, kitabın önsözünde gazeteciliğe duyduğu aidiyeti şu sözlerle anlatıyor:

“Ustaların el verdiği, yol gösterdiği meslekler vardır. Ben de gazeteciliğe başlarken babasından el almışlardanım... Gazete kokulu bir evde doğdum. Rüzgârlı Sokak’ta büyüdüm, çocukluğum gazete bürolarında geçti. Gazeteci oldum ve plazalarda çalışmaya başladım. Tüm bu süreçte kulağımdan girip yüreğimde yankılanan mesleki söylemler şunlardı: Gazeteci doğrunun, gerçeğin peşindedir; ahlaklı olur, kalemini namusu gibi korur. Gazeteciliğin gelenekselden dijitale uzanan sürecine en yakın tanık olanlardanım. Gün oldu, an geldi; gördüklerimi, duyduklarımı, yaşadıklarımı bir kitap kodesine tıkmak istedim.”

KİTABA KATKI SUNAN İSİMLER…

Kitaba katkı sunan isimler arasında Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa, Milliyet Gazetesi’nin duayen foto muhabiri Mustafa İstemi ve gazeteci Dursun Erkılıç yer alıyor.

ORHAN KEMAL ERKILIÇ KİMDİR?

Ankara’da doğan Orhan Kemal Erkılıç, 21 yıl boyunca Sabah, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Kent gazeteciliği başta olmak üzere çok sayıda habere ve röportaja imza atan Erkılıç, köşe yazarlığı da yaptı. Farklı televizyon ve radyo kanallarında programlar hazırlayıp sundu.

Babası ile ANKHABER Gazetesi’ni yaklaşık 2 yıl yayımlayan Erkılıç; Basın İlan Kurumu, İŞKUR ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Yeni Nesil Gazetecilik” eğitim programlarında eğitmenlik yaptı. 2023-2024 yıllarında medyadaki dijital dönüşüm sürecine danışman ve yönetici olarak katkı sundu. Birlik Haber Ajansı’nda (BHA) ise Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulundu.

Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Orhan Kemal Erkılıç; Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Asbaşkanlığı, Türk İnternet Medya Birliği Ankara Kurucu Üyeliği ve Basın İlan Kurumu Denetleme Kurulu Üyeliği, Ankara Kent Konseyi (AKK) Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ile AKK Medya Çalışma Grubu Sözcülüğü görevlerini sürdürüyor. Orhan Kemal Erkılıç’ın, pandemi dönemini konu alan “Virüst Ömer” ve medya dönüşümünü ele aldığı “Rüzgârlı’dan Plazaya Gazetecilik” adlı iki kitabı bulunuyor.

Orhan Kemal Erkılıç, Anahtar Parti Basın Müşaviri olarak mesleğini sürdürüyor.