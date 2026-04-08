Ankara sanayisinin lokomotif gücü olan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi, yeni yönetim anlayışıyla birlikte üretimden ihracata, eğitimden teknolojiye kadar geniş bir alanda çalışmalarını ve işbirliklerini sürdürüyor. Bölge, güçlü altyapısı ve sanayi tecrübesiyle Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam ederken, geleceğin üretim modeline uyum sağlayan projeleriyle de dikkat çekiyor.

“SANAYİCİMİZİN GÜCÜ, ÜLKEMİZİN GÜCÜDÜR”

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Tütek, sanayinin Türkiye’nin kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“ASO 1. OSB olarak temel önceliğimiz; sanayicimizin üretim gücünü ve karlılığını artırmak, rekabetçiliğini desteklemek ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamaktır. Nitelikli üretim, güçlü istihdam ve yenilikçi yaklaşımlarla bölgemizi daha ileriye taşımak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

MESLEKİ EĞİTİM VE NİTELİKLİ İSTİHDAM ÖN PLANDA

ASO 1. OSB, hayata geçirdiği mesleki eğitim projeleri ve sanayi iş birlikleriyle nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde öncü rol üstleniyor. Gençlerin üretim süreçlerine dahil edilmesi ve sanayinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesi adına yürütülen çalışmalar, bölgenin en güçlü yönleri arasında yer alıyor.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM ODAKLI ÜRETİM

Bölge, sanayide dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında attığı adımlarla da öne çıkıyor. Teknolojik altyapının güçlendirilmesi, verimlilik odaklı üretim modellerinin yaygınlaştırılması ve çevre dostu uygulamaların artırılması hedefleniyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜÇLÜ KATKI

Yüzlerce sanayi kuruluşuna ev sahipliği yapan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi; üretim kapasitesi, ihracat gücü ve yatırım potansiyeliyle ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.