Sonsöz Gazetesi'nden Çavuş Işık'ın haberine göre; Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmet amaçlı olarak parkların içerisine döşenen beyaz ve iri taşların, ne yazık ki farklı amaçlarla da kullanılma ihtimali bulunmaktadır. Özellikle bu taşların boyutlarının büyük olması, olası kavga veya yaralama gibi istenmeyen olaylarda tehlike oluşturabilecek bir unsura dönüşmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu durum, parkların güvenli ve huzurlu bir ortam olma özelliğini zedeleyebilecek niteliktedir. Suç ve şiddet davranışlarına kolay erişilebilir bir alet olan Bu Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan gevşek ele alınabilir taş materyaller, uygun planlama yapılmadığında güvenlik açığı oluşturabilmektedir. Bu iri görünümlü taşların yerine daha küçükleride kullanılabilir. Amaç yeterki peyzaj düzenlemesinin yerine getirilmesi olsun, çevre düzenlemesi olsun yeterki bu unsurların zarar verici aletler durumuna girmesin, kaş yaparken göz çıkarmamak lazım.

Kamusal alanların herkes için güvenli olması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, kullanılan malzemelerin de bu hassasiyet çerçevesinde seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu taşların daha küçük boyutlu olanları ile değiştirilmesi, hem estetik görünümün korunmasına katkı sağlayacak hem de olası olumsuz durumların önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

İdarecilerin bu durumu dikkate alarak gerekli değerlendirmeleri yapmasını ve park alanlarında kullanılan taşların daha küçük boyutlu olacak şekilde yeniden düzenlenmesini talep etmekteyiz. Böylece hem vatandaşların hemde cevrenin güvenliği sağlanacak ayrıca parklar daha huzurlu ve güvenli yaşam alanları olarak hizmet vermeye devam edecektir.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.

Ayrıca cadde ve yola yakın olan parklardada aynı tehlike kendini göstermektedir.