Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenlerine dair istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Verilere göre, 2023 yılında 526 bin 416 olan ölüm sayısı, 2024’te 489 bin 361 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 54,8’ini erkekler, yüzde 45,2’sini ise kadınlar oluşturdu.

Ölüm Hızı Geriledi

Toplum sağlığı açısından önemli bir gösterge olan kaba ölüm hızı, yani her bin kişi başına düşen ölüm sayısı, 2023'te binde 6,2 iken 2024'te binde 5,7'ye düştü. Bu da ölüm oranlarında düşüş yaşandığını ortaya koydu.

2024’te kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Kastamonu'yu binde 10 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin takip etti. En düşük ölüm hızı ise binde 2,2 ile Hakkari'de kaydedildi. Hakkari’yi Şırnak (binde 2,4) ve Van (binde 2,9) izledi.

Ölüm Nedenlerinde Kalp Hastalıkları İlk Sırada

2024 yılında ölümlerin yüzde 36’sı dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşti. Bu hastalıkları yüzde 16,3 ile iyi ve kötü huylu tümörler, yüzde 15 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler incelendiğinde, dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 42,9’unun iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,9’unun diğer kalp rahatsızlıkları, yüzde 18,3’ünün ise serebro-vasküler hastalıklardan kaynaklandığı belirlendi.

İllere göre dağılımda, dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranı en yüksek il yüzde 50,7 ile Çanakkale oldu. Onu Karabük (%46,9), Balıkesir (%43,9) ve Çorum (%41,8) takip etti. En düşük oran ise Kilis (%26,6), Van (%29,9), Kayseri (%30,9) ve Gümüşhane (%31) illerinde görüldü.

Kansere Bağlı Ölümler: En Fazla Akciğer Tümörleri

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler içinde en yaygın neden, yüzde 29,1 ile gırtlak, soluk borusu, bronş ve akciğerin kötü huylu tümörleri oldu. Bunu yüzde 8 ile kolon kanseri, yüzde 7,8 ile lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörler izledi.

Bu tümörlere bağlı ölüm oranı en yüksek il yüzde 21,7 ile Ağrı olurken, ardından Bingöl (%21,4), Ankara (%20,7) ve Van (%20,3) geldi. Kansere bağlı ölüm oranının en düşük olduğu iller ise Kilis (%10,1), Şanlıurfa (%10,9), Çorum (%11) ve Şırnak (%11,4) oldu.

Bebek ve Çocuk Ölüm Hızlarında Düşüş

Bebek ölüm sayısı, 2023 yılında 9 bin 731 iken 2024’te 8 bin 475 olarak açıklandı. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm hızında da düşüş yaşandı. 2023’te binde 10,1 olan bu oran, 2024’te binde 9’a geriledi.

Beş yaş altı çocuk ölüm hızı da aynı dönemde binde 14,7’den binde 11,1’e düşerek dikkat çekici bir iyileşmeye işaret etti.